У раковых клеток нашли новое отличие от здоровых

Ученые из США применили метод, обычно используемый в геологии, для изучения рака. Они обнаружили отличия атомов водорода в быстро делящихся клетках, которые позволят раньше диагностировать и лучше лечить опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

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В природе водород существует в двух основных формах (изотопах). Атомы водорода, называемые дейтерием, немного тяжелее более распространенного водорода. Анализ соотношения дейтерия к обычному водороду (1:6420 на Земле в настоящее время) позволяет геологам определить, какой был климат на планете сотни тысяч лет назад.

В новом исследовании биологи выяснили, что часто делящиеся дрожжевые клетки содержали примерно на 50% меньше дейтерия, чем нормальные. Раковые клетки от здоровых отличаются быстрым ростом и частым делением, в этом они похожи на дрожжевые.

Эксперимент с опухолевыми клетками подтвердил, что они содержат меньше дейтерия, однако разница была не столь большая, как в случае дрожжей.

Исследование означает, что по изменению соотношения разных изотопов водорода в будущем можно будет выявить рак на ранней стадии.