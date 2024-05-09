Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму COVID-19

Ученые разработали способ, который позволяет узнать, кто подвергается риску тяжелой формы COVID-19. Это следует из статьи, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

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Исследователи изучили аспекты иммунного ответа более чем тысячи человек в Соединенных Штатах, в том числе на уровне белков, молекул РНК и генома. Также ученые проанализировали взаимодействие этих признаков, чтобы понять иммунный каскад, который возникает в критических случаях.

В ходе эксперимента были выявлены факторы, связанные с течением заболевания коронавирусом, включая воспаление, Т-клеточную лимфопению и катаболизм аминокислоты триптофана.

Среди двух наиболее тяжелых групп пациентов главной угрозой для жизни стало нарушение передачи сигналов интерферона, который играет одну из важнейших ролей в иммунном ответе, передает издание.

В марте исследователи выявили новую опасность COVID-19 для психического здоровья. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

В Японии появилась новая инфекция с высоким уровнем смертности — синдром стрептококкового токсического шока. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом Николаем Крючковым, что могло повлиять на распространение болезни.