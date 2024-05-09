Ученые выяснили, что невропатия очень распространена, редко диагностируется и очень опасна

По данным журнала Neurology, невропатия связана с повреждением нервов. Патология приводит к болевому синдрому, онемению в конечностях и значительно ухудшает качество жизни. Пациент с таким диагнозом подвержен падениям, инфекциям и в конце концов может лишиться рук или ног, если врачи остановят свой выбор на ампутации.

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«Более трети людей с невропатией отмечают острую, колющую или шокоподобную боль, которая увеличивает уровень депрессии и снижает качество жизни», — заявила автор исследования Мелисса Элафрос.

Также больные невропатией склонны к ранней смерти из-за сопутствующих патологий.

Ученые проанализировали истории болезней 169 пациентов из амбулаторной клиники внутренних болезней. Примечательно, что средний возраст исследуемых был в районе 58 лет. При этом 69% их них были негроидами, а 50% страдали диабетом. Последний является определяющим фактором риска при возникновении невропатии.

Вторым признаком наличия этой патологии стал метаболический синдром и вызванный им избыточный жир на животе. 74% исследуемых имели метаболический синдром. Для сравнения, 54% пациентов не имели такой особенности и невропатии соответственно.

Ученых беспокоит тот факт, что в ¾ случаев невропатия не была диагностирована.

«Это подчеркивает острую необходимость во вмешательствах, которые улучшат диагностику и лечение этого состояния», — подытожила исследователь.

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