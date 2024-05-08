Правда ли, что женщины мерзнут сильнее мужчин

Популярный стереотип гласит, что женщине даже при комнатной температуре может понадобится одеяло. Любопытно при этом то, что исследований на тему восприятия холода людьми проводилось не так много и те — в основном на мужчинах. Именно мужской организм физиологи принимали за стандарт для всего человечества.

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Данные нового эксперимента удивили ученых из Национальных институтов здравоохранения США (NIH). Они не обнаружили половых различий в восприятии низких температур, а физиологическая реакция на холод у мужчин и женщин различалась незначительно. Об этом сообщает портал Sciencealert.

Во время испытания группа из 28 мужчин и женщин ежедневно проводила по пять часов в комнате, где температура колебалась от 17 ºC до 31 ºC. Им предоставили легкую одежду — рубашки, шорты, юбки и носки. Авторы эксперимента наблюдали за участниками и проверяли, насколько им комфортно.

Вопреки ожиданиям, температура тела у женщин при более низких внешних температурах была немного выше, чем у мужчин. Не было выявлено различий в таких процессах как поглощение глюкозы, электрическая активность мышц или производство тепла в ответ на холод. Хотя мужчины были крупнее и в целом вырабатывали больше тепла, относительно высокий процент жира в организме помог женщинам поддерживать тепловой баланс, по мнению исследователей.

Зона температурного комфорта для женщин — 22 °C, и это на градус ниже, чем для мужчин: такой вывод сделали на основании результатов эксперимента. Получается, что при понижении температуры женскому организму не нужно тратить столько энергии на согревание, как мужскому. Но эта разница не дает явного преимущества при существенном похолодании. Когда температура упала до 17 ºC, все участники, независимо от пола, начали дрожать и ощутили дискомфорт.

Раньше ученые предполагали, что женщины мерзнут при более высоких температурах из-за физиологических различий с мужчинами. Причины этого назывались разные: низкое выделение тепла, большие потери тепла или большая потребность в нем. Но ни одна из этих гипотез не подтверждается новыми данными.

Ученые планируют продолжить исследования в этом направлении.