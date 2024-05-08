Стало известно, как наш мозг обрабатывает информацию о времени и пространстве

Их работа, опубликованная в Journal of Cognitive Neuroscience, выявила, что обработка информации о времени требует больше усилий от мозга, чем информация о пространстве. В процессе работы мозг использует «пространственные» подсказки для обработки временных данных.

В рамках исследования было изучено 26 участников, которым предлагалось запоминать как пространственные, так и временные стимулы. Результаты показали, что участники справлялись с обеими задачами, но запоминание временных последовательностей требовало дополнительных усилий, что отразилось в активации определенных областей мозга.

Исследователи выявили, что для хранения информации о последовательности и пространстве мозг использует разные нейрональные механизмы. Например, для хранения последовательности в тета-диапазоне частот активировались задние отделы правого полушария или связь между ними и центральными отделами мозга в левом полушарии, в то время как для хранения информации о пространстве активировались передние отделы мозга, и связи были в основном межполушарными.

Эти выводы могут быть полезны при разработке методов когнитивной реабилитации и лечения расстройств, связанных с рабочей памятью. Понимание того, какие области мозга отвечают за определенные функции рабочей памяти, может помочь в разработке целенаправленных методов стимуляции для облегчения симптомов этих расстройств.

Ранее ученые выяснили, как работает память во время сна. Также эксперты предупреждают, что множество обычных привычек могут способствовать развитию деменции.