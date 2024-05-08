Химические вещества в вейпах крайне токсичны при нагревании

Согласно новому исследованию, химические вещества, используемые для производства вейпов, могут быть крайне токсичными при нагревании и вдыхании.

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Устройства для вейпинга нагревают жидкий ароматизатор до высоких температур с образованием аэрозоля, который затем вдыхают потребители. Они содержат химические вещества, включая растительный глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы, смешанные в различных количествах.

В исследовании использовался искусственный интеллект для анализа химического состава 180 ароматов вейпов и моделирования их разложения при нагревании. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, выявило, что вейпы производят 127 "крайне токсичных" химических веществ, 153 "опасных для здоровья" и 225 "раздражителей". Почти каждый вкус, прошедший через обработку ИИ, показал по крайней мере один продукт, который был классифицирован как опасный для здоровья, причем многие предсказывали несколько. Токсины были связаны как с вейпами, не содержащими никотин, так и с вейпами, содержащими его.

Предыдущие эксперименты показали, что некоторые вейпы с фруктовыми ароматами, такие как клубника, дыня и черника, в результате нагревания выделяют опасные соединения, называемые летучими карбонилами. Известно, что эти соединения имеют последствия для здоровья при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых заболеваниях и раке.

Поскольку в десятках тысяч различных вейп-продуктов используется так много химикатов, проведение экспериментов по проверке каждого бренда и аромата на токсичность может занять десятилетия исследований, отметили ученые.