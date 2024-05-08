Ученые определились, на сколько лет ЗОЖ продлевает жизнь

Здоровый образ жизни может добавить пять лет к продолжительности жизни. Об этом, ссылаясь на результаты исследования учёных из Великобритании, пишет The Guardian.

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Эксперты проанализировали данные 353 742 человек. Оказалось, что у людей, ведущих нездоровый образ жизни, вероятность ранней смерти увеличивается на 78%. Люди продлить продолжительность жизни примерно на 5,22 года, считают учёные. Среди необходимых для этого факторов назвали отказ от курения, регулярную физическую активность, адекватную продолжительность сна и здоровое питание.

В 2023 году сообщалось, что Калининградская область заняла 57 место (из 85) в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.