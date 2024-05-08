Быстрый рост в подростковом периоде может быть опасен для сердца

Ученые из университетов Суррея (Великобритания) и Пенсильвании (США) выявили генетическую связь между быстрым ростом в период полового созревания и высоким риском фибрилляции предсердий в более взрослом возрасте. Результаты опубликованы в журнале Genome Biology (GenBio).

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В исследовании приняли участие около 56 тысяч человек. Ученые проанализировали данные о росте испытуемых с пяти лет до совершеннолетия и провели обследование состояния их здоровья. Исследователи дополнительно идентифицировали 26 генов, связанных с различными аспектами пубертатного роста, включая сроки и интенсивность скачков увеличения размеров тела.

Оказалось, что более высокий (и быстрый) рост в начале периода полового созревания коррелировал с высоким риском фибрилляции предсердий в дальнейшей жизни.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) — это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. Человек с такой патологией может испытывать учащенное сердцебиение, одышку, тяжесть в груди, нарушения сна, сонливость, слабость и психосоциальные расстройства. Отмечается, что фибрилляция предсердий повышает риск инсульта.

Ученые также обнаружили, что у людей с более быстрыми темпами роста в период полового созревания была повышена минеральная плотность костной ткани. Такие люди также демонстрировали склонность к развитию инсулинорезистентности, диабета второго типа и рака легких.