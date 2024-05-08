Назван необычный способ защиты от рака печени

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может предотвратить воспаление и рак печени у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

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Эксперимент проводился на двух группах мышей. На первом этапе животных кормили пищей с высоким содержанием сахара и жиров, или в соотвествии с типичной «западной диетой». У первой группы мышей был постоянный доступ к пище. Ближе к концу периода диетического вмешательства животные набрали лишний вес. Также у них развилось хроническое воспаление печени.

Мышам из другой группы не давали пищи два дня в неделю. Такая схема питания называется периодическим голоданием по графику 5:2. В остальные мыши ели столько, сколько считали нужным.

Результаты показали, что, несмотря на употребление жирной и сладкой еды животные из второй группы не прибавили в весе. Также у них были снижены уровни биомаркеров, указывающих на повреждение печени, в организме. Ученые отметили, что устойчивость к развитию жировой дистрофии печени не зависела от общего недельного потребления калорий.

По словам исследователей, жировой гепатоз (жировая дистрофия, стеатоз) может привести к раку печени. Интервальное голодание, как выяснили ученые, снижает риск его развития. Авторы научной работы предположили, что противораковый эффект голодания обусловлен выработкой в организме мышей особых белков, способных бороться с воспалением. При этом аналогичные по функционированию вещества могут синтезироваться и человеком, обходящимся без пищи.