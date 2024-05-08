Ученые нашли связь между работой мозга и ежедневными пешими прогулками

Ученые провели несколько исследований, которые доказывают пользу ежедневных пеших прогулок. Например, выяснилось, что ежедневная 20-минутная ходьба помогает бороться с когнитивными нарушениями мозга.

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Как сообщает newia.ru, удары стопы об землю при ходьбе благотворно сказываются на кровообращении. В результате кровь, обогащенная кислородом, лучше поступает в мозг. Это благотворно сказывается на мозговой деятельности.

Также ходьба помогает бороться с последствиями стресса, поскольку в таком состоянии в организме повышает кровяное давление, а мозг при этом перегружен и находится в позиции выживания. Однако ходьба, во время которой усиливается выработка эндорфинов, помогает улучшить настроение, повысить самооценку и снижает чувство тревоги.

Также ученые напомнили, что люди, которые уделяют достаточное время пешим прогулкам, лучше справляются с творческими задачами, креативны и лучше справляются с ежедневными задачами.

Все это происходит в том числе за счет увеличения нейротрофического фактора головного мозга, что помогает в борьбе с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, а также с инсультами.

Напомним, по данным специалистов Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения, регулярные физические нагрузки могут снизить вероятность развития семи видов рака. Также ученые считают, что метформин не только лечит диабет, но и продлевает жизнь.