Челябинские ученые создали первый в РФ диетический крахмал

По данным агентства “Деловой партнер Челябинск”, пищевая добавка не повышает уровень сахара в крови. Это первая продукция такой направленности в РФ для создания диабетического и диетического питания.

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Причиной уникальных свойств крахмала - обработка ультразвуком. Старший преподаватель кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Алена Руськина уточнила, что ультразвук позволил получить продукт, обогащенный амилозной фракцией. То есть фактически получился пребиотик.

В отличие от нативного (необработанного) крахмала, который увеличивает глюкозу в крови, высокоамилозный крахмал считается диетическим продуктом.

Не подкачали и свойства пищевой добавки:

хорошая растворимость;

высокие эмульгирующие, жиро- и водопоглощающие показатели.

В скором времени новинка уйдет на производственное тестирование, подчеркнули челябинские ученые.

Ранее стало известно, что австралийцы в погоне за звание новатора изобрели ультразвуковой холодный кофе.