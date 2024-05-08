Эксперты рассказали о вреде искусственного подсластителя

Учёные обнаружили, что искусственный подсластитель неотам может негативно воздействовать на кишечный эпителий, повреждая его.

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Неотам, который ещё известен как Е 961, производится из аспартама. Этот продукт относительно недавно появился на мировом рынке, но уже активно применятся в производстве напитков, соусов, солёных и сладких продуктов.

Результаты исследования показали, что неотам может повреждать эпителий кишечника напрямую, через рецептор сладкого вкуса T1R3, и косвенно, стимулируя патогенные изменения в типовых кишечных бактериях, которые тесно связаны с эпителием, - сказано в сообщении «Союза сахаропроизводителей России».

Такого рода негативное влияние может провоцировать развитие синдрома раздражённого кишечника и сепсиса. Ранее уже проводились исследования о нарушениях микрофлоры кишечника в результате использования таких искусственных подсластителей как сахарин, сукралоза и аспартам.