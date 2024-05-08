Сидячий образ жизни в детстве приводит к инфаркту во взрослом возрасте

По данным Европейского журнала профилактической кардиологии (ЕJРС), низкая двигательная активность в детском возрасте приводит к тяжелой гипертрофии сердца в зрелом возрасте.

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Ученые проанализировали 1 682 человека, которые родились в 90-х годах ХХ века. Физическая активность измерялась в 11,15,24 года. В начале изучения дети проводили за столом около 6 часов в день. По мере взросления этот показатель достиг 9 часов.

Примечательно, что сидячий образ напрямую влиял на индекс массы сердца (до +40%) и гипертрофированному росту в области левого желудочка. Увеличение габаритов роста влияет на возникновение инфаркта, инсульта и тромбоза.

Нивелировать гиподинамию могут регулярные физические нагрузки: прогулки, езда на велосипеде, отдых на природе и др. Риск гипертрофии сердца снизился на 49%.

Ранее стало известно, что спорт может значительно улучшить здоровье даже в пожилом возрасте.