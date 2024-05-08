Ученые предупредили людей с лишним весом о риске развития деменции

Ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины столкнулись с любопытным парадоксом. Лишний вес в определенном возрасте может снизить или, напротив, повысить вероятность развития деменции.

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Например, при ожирении в среднем возрасте риск снижения когнитивных функций в старости выше на 40%.

Однако лишний вес, наблюдающийся у людей в возрасте от 60 до 65 лет, напротив, снижает на 37% вероятность проявления этого заболевания.

Как говорится в JAMA Neurology и Lancet, заявление основано на исследовании с участием 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие пять с половиной лет.

Объяснить, с чем связан парадокс, ученые не могут. По одной из версий, специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге, тем самым сохраняя когнитивные способности.

Напомним, по данным специалистов Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения, регулярные физические нагрузки могут снизить вероятность развития семи видов рака. Также ученые считают, что метформин не только лечит диабет, но и продлевает жизнь.