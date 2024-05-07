Ученые нашли генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции

Нидерландские ученые из Медицинского центра Амстердамского университета обнаружили особые наборы генов у некоторых людей-долгожителей, которые позволяют им сохранять ясность ума даже в возрасте 100 и более лет. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Как выяснила команда, эти защитные вариации (аллели) значительно чаще распространены среди долгоживущих людей по сравнению с более молодыми пациентами с болезнью Альцгеймера.

В исследовании задействовали 6747 человек. У части из них был диагностирован Альцгеймер, другие группы включали в себя людей разного возраста как с возрастными когнитивными изменениями, так и без них.

Генетический анализ был сосредоточен на 86 однонуклеотидных полиморфизмах (SNP), которые представляют собой вариации в одном положении ДНК, ранее связанные с болезнью Альцгеймера в полногеномных ассоциативных исследованиях (GWAS).

Чтобы оценить значимость генетических результатов, в исследовании сравнили частоту и влияние этих SNP в разных группах. Этот подход позволил исследователям точно определить генетические вариации, которые либо обеднены, либо обогащены у долгожителей.

Анализ выявил несколько ключевых генетических вариаций, которые отличают когнитивно здоровых долгожителей от пациентов с болезнью Альцгеймера и людей среднего возраста из контрольной группы.

Одним из наиболее важных результатов было то, что когнитивно здоровые долгожители имеют заметно более низкий показатель полигенного риска (PRS) для болезни Альцгеймера по сравнению как с пациентами с болезнью Альцгеймера, так и с контрольной группой среднего возраста.

PRS, который объединяет эффекты 86 генетических вариантов, связанных с болезнью Альцгеймера, был более чем в пять раз ниже у долгожителей, чем у людей с болезнью Альцгеймера, и почти в два раза ниже по сравнению со здоровыми людьми среднего возраста. Это говорит о том, что долгожители обладают уникальным генетическим профилем, который значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Среди выявленных защитных генетических вариантов исследователи выделили аллели в таких генах, как ANKH, GRN, TMEM106B и SORT1. Эти гены участвуют в поддержании здоровья мозга и, как известно, участвуют в иммунной функции и управлении клеточными отходами.

Например, ANKH связан со здоровьем сосудов, а GRN, TMEM106B и SORT1 играют роль в эндолизосомной системе, что имеет решающее значение для способности мозга очищать потенциально вредные отходы.

Значительное обогащение защитных аллелей в этих генах среди долгожителей позволяет предположить, что сохранение этих генетических функций имеет важное значение для когнитивного здоровья в пожилом возрасте, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли новый ранний маркер болезни Альцгеймера.