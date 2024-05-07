Российские ученые узнали, зачем нужны отличия в «упаковке» ДНК клеток мозга

Учёные изучили «упаковку» ДНК в нескольких типах клеток мозга

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Российские учёные обнаружили, что структура ДНК в разных клетках мозга сильно отличается, что может помогать им лучше контролировать работу генов. Например, у нейронов «ненужные» гены сгруппированы, что помогает выключать их более эффективно. Также учёные выяснили, что в разных типах клеток образуются петли на ДНК, где сосредотачиваются нужные гены, что может упростить их активацию.

Исследователи изучили структуру генома в разных типах нервных клеток мозга и в его вспомогательных клетках, таких как астроциты и микроглия. Они использовали светящиеся метки для выделения различных клеток, извлекли их ядра и изучили структуру ДНК. В результате сравнения образцов учёные выявили значительные различия в упаковке генома между разными типами клеток и даже внутри нервных клеток различных функций.

Эти различия, как считают учёные, помогают клеткам мозга более эффективно контролировать работу генов, что имеет значение для их функционирования. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять, как эти различия в структуре ДНК влияют на развитие психических расстройств и нейродегенеративных заболеваний.