Раковые клетки предложили уничтожать с помощью голода

Ученые Северо-Западного университета (США) разработали препарат, который уничтожает раковые клетки, заставляя их голодать. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Известно, что подмножество резистентной к лечению аденокарциномы легких возникает из-за мутации в гене KEAP1. Однако в новой работе было показано, что опухоли, возникающие в результате мутации KEAP1, чрезвычайно чувствительны к отсутствию аминокислоты глутамина.

В новой работе ученые вводили DRP-104, препарат, который блокирует поглощение глутамина, клеткам рака легких, полученным от пациента. Оказалось, что DRP-104 способен замедлять рост опухоли и обращать вспять истощение Т-клеток — распространенное явление, наблюдаемое при пролиферации рака, при котором иммунные клетки больше не могут бороться с опухолевыми тканями.

Таким образом, DRP-104, который в настоящее время проходит клинические испытания, может быть потенциальным терапевтическим вариантом для лечения рака легких, вызванного мутациями KEAP1.