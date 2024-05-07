Ученые рекомендуют использовать слабый свет для борьбы со стрессом

Стресс считают причиной многих проблем со здоровьем. Поэтому ученые и врачи настоятельно рекомендуют избегать стрессовых ситуаций или бороться с таким состоянием. Например, по их данным, выйти из этого состояния помогут активный образ жизни, медитация, релаксация, правильное питание, отмечают эксперты. Также врачи рекомендуют наладить свое психоэмоциональное состояние.

Ученые из Университета Барселоны продвинулись дальше и рекомендовали использовать для лечения стресса фотобиомодуляцию, при которой свет воздействует на определенные области головного мозга и кишечника.

Такой метод помогает воздействовать на стресс на клеточном уровне и эффективен в борьбе с депрессией, аутизмом, болезнью Паркинсона и другими.

Помимо прочего фотобиомодуляция помогает не только справиться со стрессом, но и уменьшает когнитивные нарушения, вызванные этим состоянием. Также восстанавливается баланс бактерий в кишечнике.

Однако пока метод испробован только на мышах, поэтому ученые готовятся к более детальным клиническим испытаниям.