Американские ученые назвали нетипичные симптомы стресса

По словам американских ученых, стресс может проявить себя не только типичными симптомами. К ним исследователи относят раздражительность, гнев, нетерпение, перенапряжение мышц.

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Также судить о том, что человек испытывает сильный стресс можно по тому, что он отдаляется от окружения, предпочитает вести замкнутый образ жизни, теряет интерес к жизни, к любимым занятиям, становится беспокойным и нервным.

Что касается «тихих» симптомов стресса, которые могут оставаться незамеченными на протяжении нескольких месяцев – это существенная потеря или увеличение веса, целенаправленное выдергивание волос или привычка грызть ногти.

Также у него наблюдаются проблемы с аппетитом, сном, появляются тошнота и рвота, сонливость. тошнота, рвота. Выйти из этого состояния помогут активный образ жизни, медитация, релаксация, правильное питание, отмечают эксперты.