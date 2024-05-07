Канадские ученые предупредили о вреде несбалансированного питания

Согласно недавнему исследованию учёных из Университета Макгилла и Международного исследовательского института продовольственной политики, люди, которые полагаются на поставки еды из Канады, сталкиваются с дефицитом более здоровых альтернатив и вредят окружающей среде. Эта научная работа продолжалась около 60 лет.

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Специалисты в рамках новой научной работы углубились в тонкости снабжения людей продовольствием в Канаде. Эти данные они сопоставили с Канадским руководством по питанию и всемирно признанными диетическими рекомендациями EAT-Lancet.

Оказалось, что существует очевидный дисбаланс в снабжении продовольствием населения Канады. Заметен переизбыток красного мяса и сахара, продуктов, чрезмерное употребление которых уже давно связано с различными проблемами со здоровьем. Наоборот, не хватает более здоровых альтернатив: овощей, орехов, бобовых.

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Опасен такой дисбаланс и для окружающей среды. Продукты животного происхождения приводят к непропорционально большой деградации планеты. Это включает больше выбросов парниковых газов, использование большего количества воды, эксплуатацию земель.

С точки зрения здоровья, излишняя доступность красного мяса и сахара связана с ростом случаев ожирения, болезней сердца и диабета. С экологической точки зрения, зависимость от продуктов питания животного происхождения усугубляет изменение климата, утрату биоразнообразия и истощение ресурсов.

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