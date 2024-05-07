Ученые рассказали, как правильно слушать людей

Ученые перечислили несколько этапов, которые научат человека слушать собеседника. Как оказалось, умение быть хорошим собеседником – это целое искусство.

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Так, первый этап в развитии навыка слушания – научиться сосредотачиваться на том, что человек говорит, и постараться не обращать внимания на посторонние шумы.

Второй этап – понимание того, что говорит собеседник. Добиться этого можно, задавая уточняющие вопросы, а также просьба повторить сказанное, если с первого раза не удалось понять.

Затем нужно запомнить то, что говорил человек. Для этого нужно сосредоточиться на процессе слушания.

Следующие два этапа – оценка сказанного и ответ. При этом важно понять смысл сказанного, а не оценивать собеседника. Ответная реакция на рассказ - создание обстановки в процессе разговора, благодаря которой человек будет ощущать, что его слышат, понимают, уважают. И ваше мнение за счёт этого будет им воспринято тоже доброжелательно.

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