Ученые нашли связь между мыслями человека и его здоровьем

Ученые нашли связь между здоровьем человека и его мыслями. Впервые эксперимент, который доказал, что мысли человека и его разум имеют огромный потенциал, провели в 1979 году. Тогда ученые поместил пожилых людей в бункер, интерьер в котором напоминал быт 20-летней давности. Пожилых людей попросили жить так же, как они жили в молодости. В результате без какого-то медицинского вмешательства пожилые люди стали себя лучше чувствовать. У них улучшились слух, зрение, память и сила. К концу недели на фото они выглядели моложе

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Недавно специалисты лаборатории Лангера выдвинули версию, что при восприятии человеком разума и тела как единого целого, разум начинает контролировать здоровье и благополучие.

Другой эксперимент показал, если человек ждет, что устанет от какого-то занятия, он действительно устанет , но намного сильнее, чем могло бы быть, если бы он настроился на легкую работу.

Ещё одно исследование показало, что люди, ожидающие определённых преимуществ от ежедневного выполнения упражнений (в частности, похудения), действительно их увидели.

Также ученые выяснили, что ожидание влияет на восстановление после физической травмы. В частности, если человек уверен, что прошло много времени с момента получения травмы, рана заживает быстрее. Если же человек уверен, что время летит медленно, то и раны у него заживают медленно. Хотя на самом деле промежуток времени и в том, и в другом случае был одинаковым.

Ранее ученые заявили, что желание обладать автомобилем с модифицированным глушителем может свидетельствовать о склонности к садизму. Также они выяснили, что развитие выносливости влияет на генотип человека.