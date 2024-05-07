Ученые подтвердили, что с помощью корицы можно похудеть

Ученые назвали специю, которая помогает быстро похудеть. Исследование в это области провели специалисты Института наук о жизни Мичиганского университета.

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В частности, по их данным, коричный альдегид, содержащийся в корице, оказывает влияние на жировую клетку.

Результаты работы появились в журнале Metabolism. Как говорится в материале, это вещество улучшает метаболизм, оказывая влияние на адипоциты.

Такой эффект достигается в результате термогенеза, использующего накопленную энергию для сжигания калорий.

Теперь ученые хотят продолжить исследование метаболических преимуществ коричного альдегида.

Между тем, это не первое исследование, которое доказывает пользу специй. Ранее ученые выяснили, как специи и травы влияют на потребление вредного для сердечно-сосудистой системы натрия. Также американские ученые выяснили, что специи благотворно влияют на здоровье кишечника, а ученые из Университета Сарагосы заявили, что некоторые специи контролируют уровень сахара в крови.