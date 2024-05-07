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Чтение художественной литературы последовательно совершенствует вербальные навыки и эмпатию

По данным издания Journal of Experimental Psychology: General (JEPG), подобная практика дает человеку существенные когнитивные бонусы. В рамках двух метаанализов исследователи проверили 200 научных работ, которые охватили опыт 41 000 человек. 

Чтение художественной литературы совершенствует вербальные навыки и эмпатию
©  runews24.ru

Итоги экспериментов гласят, что чтение художественной литературы и умственных способностей имеют непосредственную связь. Так, книги дают умеренную положительную динамику на умственное развитие. Попутно читающий человек проявляет лучшие навыки в:

  • эмпатии;
  • ораторском искусстве;
  • способности связать понимание эмоций с точкой зрения других людей.

Лучший эффект дает повествовательный жанр, а вот просмотр видео такого развития не дает. 

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