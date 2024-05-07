Чтение художественной литературы совершенствует вербальные навыки и эмпатию

По данным издания Journal of Experimental Psychology: General (JEPG), подобная практика дает человеку существенные когнитивные бонусы. В рамках двух метаанализов исследователи проверили 200 научных работ, которые охватили опыт 41 000 человек.

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Итоги экспериментов гласят, что чтение художественной литературы и умственных способностей имеют непосредственную связь. Так, книги дают умеренную положительную динамику на умственное развитие. Попутно читающий человек проявляет лучшие навыки в:

эмпатии;

ораторском искусстве;

способности связать понимание эмоций с точкой зрения других людей.

Лучший эффект дает повествовательный жанр, а вот просмотр видео такого развития не дает.

Ранее стало известно, что спорт может значительно улучшить здоровье даже в пожилом возрасте.