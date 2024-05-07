Чтение художественной литературы совершенствует вербальные навыки и эмпатию

Чтение художественной литературы последовательно совершенствует вербальные навыки и эмпатию
По данным издания Journal of Experimental Psychology: General (JEPG), подобная практика дает человеку существенные когнитивные бонусы. В рамках двух метаанализов исследователи проверили 200 научных работ, которые охватили опыт 41 000 человек.
Итоги экспериментов гласят, что чтение художественной литературы и умственных способностей имеют непосредственную связь. Так, книги дают умеренную положительную динамику на умственное развитие. Попутно читающий человек проявляет лучшие навыки в:
- эмпатии;
- ораторском искусстве;
- способности связать понимание эмоций с точкой зрения других людей.
Лучший эффект дает повествовательный жанр, а вот просмотр видео такого развития не дает.
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