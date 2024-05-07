Ученые выяснили, насколько мысли человека влияют на его здоровье

Любой медицинский работник согласится с тем, что время, которое потребуется на восстановление после травмы, может быть у разных людей различным. Известно, что на скорость заживления ран влияют возраст человека, его образ жизни, уровень социальной поддержки, а также мысли.

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В рамках недавнего эксперимента учёные проверили, могут ли ожидания относительно времени, необходимого для выздоровления, повлиять на это восстановление. Оказалось, что восприятие людьми течения времени влияет на скорость заживления их ран.

Главная идея специалистов лаборатории Лангера заключается в том, что когда люди воспринимают разум и тело как единое целое, то они сразу видят, что разум имеет огромный контроль над здоровьем и благополучием.

Первой проверкой этой гипотезы оказался эксперимент, проведённый в 1979 году. Пожилые мужчины проживали некоторое время в убежище, которое выглядело так, будто существовало 20 лет назад. Испытуемых попросили жить так же, как они проводили время в молодости. Удивительно, но без какого-либо медицинского вмешательство у них улучшились слух, зрение, память и сила. К концу недели на фото они выглядели уже заметно моложе.

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В ходе других экспериментов учёные обнаружили, что ожидание усталости может привести к тому, что люди будут чувствовать себя ещё более уставшими, и что мысль о простуде связана с повышенной вероятностью её возникновения. Ещё одно исследование показало, что люди, которые ожидали определённых преимуществ от ежедневного выполнения упражнений (в частности, похудения), действительно их увидели.

В недавнем исследовании специалисты изучили, как ожидания могут повлиять на восстановление после физической травмы. Приняли участие в нём 33 человека. Обнаружилось, что раны у них заживали быстрее, когда они считали, что прошло больше времени, и медленнее, когда они считали, что прошло меньше времени. В действительности же промежуток времени был одним и тем же.

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