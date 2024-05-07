Что такое вестибулярный слух, и как он влияет на речь

Принято считать, что вестибулярный аппарат необходим для моторики. В последнее время появились научные данные, подтверждающие участие вестибулярной системы в когнитивных функциях. Саккулюс — один из отделов вестибулярного аппарата — может реагировать на некоторые звуки. О том, что такое вестибулярный слух, как он влияет на речь рассказала порталу «Страсти» Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена.

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Почти всем людям приходится использовать будильник — резкий звук буквально выдергивает нас из сновидения. Это возможно благодаря тому, что наша слуховая система никогда не отдыхает. Даже, когда мы спим. Она выполняет функцию бдительного охранника: вдруг случится что-то опасное? А на громкий звук точно нужно отреагировать.

Если вы посмотрите на картинку, где изображено внутреннее ухо, вы обязательно увидите еще и вестибулярный аппарат. Он состоит их трех полукружных каналов, похожих на антенны, и двух отолитовых отделов, напоминающих мешочки. Вестибулярный аппарат и улитка, на самом деле выглядят как одно целое.

«Вестибулярный аппарат появился в процессе эволюции значительно раньше, чем орган слуха. Сейчас многие все еще уверены в том, что вестибулярная система отвечает исключительно на равновесие. Но когда-то она помимо регуляции движения, полностью выполняла функции слуховой системы. Когда древние животные обитали в водной среде, они воспринимали звуки через вибрацию, с помощью вестибулярных органов», — пояснила Виктория Ефимова.

Не так давно ученые выяснили, что эта способность сохранилась и у человека, хотя наш вестибулярный аппарат значительно видоизменился в процессе эволюции. Неизменной осталась всего одна часть вестибулярного аппарата, похожая на круглый мешочек. Ее так и называют: мешочек или саккулюс.

Интересно, что вестибулярный слух, как правило, сохраняется даже у полностью глухих людей. Но все-таки для восприятия речи недостаточно улитки, потому что диапазон вестибулярного слуха лишь частично совпадает с диапазоном речи.

Еще одна важная миссия вестибулярного слуха: он помогает нам отличать свою звучащую речь от речи других людей. Это защищает наш мозг от лишней работы.

«Саккулюс работает совместно с улиткой внутреннего уха, помогая воспринимать некоторые, но очень важные характеристики звуков, — говорит эксперт. — Он регистрирует громкие, низкочастотные звуки, которые могут быть признаком опасности. Но вестибулярный слух важен и для восприятия речи. С его помощью мы слышим, где заканчиваются гласные звуки и слова, различаем интонацию и ударение. Особенно важен вестибулярный слух в ситуации, когда нам приходится воспринимать речь в шуме. Саккулюс помогает создать опоры, улучшающие разборчивость речи»

Интересно, что вестибулярный слух, как правило, сохраняется даже у полностью глухих людей. Но все-таки для восприятия речи недостаточно улитки, потому что диапазон вестибулярного слуха лишь частично совпадает с диапазоном речи.

Еще одна важная миссия вестибулярного слуха: он помогает нам отличать свою звучащую речь от речи других людей. Это защищает наш мозг от лишней работы.

«Вестибулярный слух очень важен для развития речи ребенка. Этот процесс начинается задолго до рождения. После 20-й недели внутриутробной жизни начинает функционировать слуховая система — мозг плода активируется в ответ на некоторые звуки. И здесь не обойтись без вестибулярного слуха. Ведь плод находится в водной среде, также как древние рыбы», — говорит психофизиолог.

Когда малыш рождается, голос мамы, который он теперь слышит с помощью улитки внутреннего уха, для него уже знаком. Также, как ритм и интонации того языка, на котором говорит мама. И все это возможно во многом благодаря вестибулярному слуху, о котором почти никто не знает.