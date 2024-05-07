Что эффективнее: ограниченное по времени питание или подсчет калорий

Учёные обнаружили, что люди, которые придерживались диеты с ограничением приёма пищи по времени, потеряли столько же веса, сколько те, кто ел в течение всего дня. Об этом говорится в журнале Annals of Internal Medicine.

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Результаты нового исследования ставят под сомнение эффективность прерывистого голодания, то есть ограниченного по времени питания (TRE). Этот популярный метод снижения веса, при котором есть можно в определённый период в течение дня. Считается, что более простой способ похудения по сравнению с подсчётом калорий.

В рамках исследования учёные набрала 41 взрослого добровольца. Большинство участников были женского пола с тёмной кожей, ожирением и предиабетом. Им давали питание на две недели.

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Половина испытуемых должна была съесть всё течение 10 часов, при этом 80% калорий потреблялось до 13:00. Другая группа ела в течение 16 часов и потребляла не менее половины калорий после 17:00. В целом количество ежедневных калорий у людей было одинаковым, как и питательный состав пищи.

Спустя три месяца оказалось, что участники обеих групп потеряли примерно одинаковое количество веса. У людей из группы с ограничением по времени это было 5 фунтов (2,3 кг), у людей из другой группы — 5,7 фунта (2,6 кг). Также все испытуемые испытали схожие изменения уровня сахара в крови, уровня липидов в крови.

В целом эксперты отмечают, что снижение потребления калорий наиболее полезно для контроля веса.

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