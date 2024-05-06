Найден новый способ лечения ожирения и диабета

Ученые из Каролинского института обнаружили, что снижение активности митохондрий (энергетических станций клеток) может обращать вспять вызванное диетой ожирение, жировую дистрофию печени и диабет у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Митохондрии — это компоненты клеток, обеспечивающие переработку питательных веществ из поступающей пищи в энергию. Они являются центральными регуляторами обмена веществ.

Чтобы проверить, может ли снижение энергетической эффективности клеток приносить пользу организму, ученые провели эксперимент на мышах. Группу грызунов кормили калорийной и жирной пищей для того, чтобы добиться развития у них ожирения, диабета и жировой дистрофии печени. По окончании периода диетического вмешательства животных подвергли воздействию нового препарата, блокирующего выработку энергии митохондриями.

Через четыре недели экспериментального лечения у мышей восстановилась толерантность к глюкозе, снизилось количество накопленного в печени жира и существенно снизилась масса тела. Эти признаки являются показателями восстановления нормальной работы метаболизма.

Сейчас ученые стремятся продолжить изучение механизмов, лежащих в основе действия нового лекарства. Исследователи также начали рассматривать вопрос об эффективности и безопасности применения лекарства для терапии метаболических заболеваний у людей.