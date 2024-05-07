Ученые назвали, сколько часов в день надо тренироваться для запуска иммунитета

В последние годы ученые уделяют большое внимание изучению того, как физические нагрузки влияют на организм человека. Согласно ранее проведенным исследованиям, отсутствие физических нагрузок может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету второго типа и многим видам рака.

В то же время доказано, что физические упражнения могут продлить жизнь за счет противоракового эффекта. Как оказалось, при нагрузках стимулируется работа иммунных клеток, уничтожающих раковую клетку. Поэтому физические упражнения могут продлить жизнь при раке на 40 %, сообщает

Последнее исследование, проведенное учеными, показало, как долго работает иммунитет, запущенный в результате активной тренировки.

Как оказалось, после физических упражнений стимулируется работа сразу нескольких типов иммунных клеток. Они защищают организм от неблагоприятных воздействий в течение четырех часов.

Ранее медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что есть еще одна неочевидная причина, почему изо рта может плохо пахнуть. Также сообщалось, что содержащийся в тыквенных семечках кукурбитацин — уникальное вещество, обладающее множеством полезных свойств, в том числе оказывающее противораковый эффект.