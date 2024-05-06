Обнаружены лечащие воспаление бактерии

Ученые Университета Торонто нашли в кишечнике бактериальные соединения, которые можно использовать для лечения воспаления и других симптомов проблем с пищеварением. Результаты были представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В состав микробиома кишечника входят микроорганизмы, которые производят различные соединения в качестве побочных продуктов от переработки остатков пищеварения. Они могут связываться с ядерными рецепторами внутри клеток, активируя гены и вызывая синтез определенных белков и некодирующих последовательностей РНК.

Ученые обнаружили, что бактериальные соединения дииндолилметан (DIM) и дииндолилэтан (DIE) действуют аналогично искусственным молекулам, которые в настоящее время используются для регулирования конститутивного андростанового рецептора, также известного как CAR. Это делает их жизнеспособными кандидатами для разработки лекарств.

CAR играет решающую роль в регулировании расщепления, поглощения и удаления чужеродных веществ в печени, включая лекарства, и также участвует в воспалении кишечника. До сих пор не существовало подходящего соединения, которое связывалось бы как с человеческой, так и с мышиной версией рецептора, что необходимо для доклинических исследований.