Объяснена взаимосвязь между депрессией и болезнями сердца

Ученые из университета Тампере в Финляндии обнаружили, что взаимосвязь между депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) может объясняться не факторами образа жизни (такими как низкая подвижность и вредные привычки), а общим «генным модулем». Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

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Исследователи проанализировали генетические данные 899 женщин и мужчин в возрасте от 34 до 49 лет. Ученые стремились проверить гипотезу о том, что депрессия и болезни сердца часто развиваются единовременно благодаря особому генному модулю. В научном сообществе принято считать, что люди с депрессией подвергаются более высокому риску развития ССЗ вследствие нездоровых привычек — сидячего образа жизни, плохого питания и недосыпания.

Анализ экспрессии генов добровольцев показал, что с нейродегенеративными заболеваниями, биполярным расстройством и депрессией были связаны три ведущих гена. Они также экспрессировались у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Авторы исследования охарактеризовали эти гены как составляющие особого модуля — группы генов со сходными паттернами экспрессии при различных состояниях.

Ученые уточнили, что ключевым механизмом развития ССЗ и депрессии при носительстве такого генетического набора служит воспаление. При этом воспалительный процесс может протекать как в головном мозге, так и в других тканях.