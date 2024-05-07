Генная терапия улучшила зрение 80 процентов пациентов с патологией сетчатки

Генная терапия CRISPR/Cas9 улучшила зрение 80% пациентов с патологией сетчатки, впереди подбор оптимальной дозы препарата
По данным ученых, генная терапия на базе геномного редактора CRISPR/Cas9 улучшила качество жизни больных на 80%.
«Проведенные нами клинические испытания показали, что генная терапия на базе CRISPR/Cas9 обладает очень высоким потенциалом для лечения генетически обусловленной дегенерации сетчатки», — отметили исследователи.
Профессор OHSU Марк Пеннеси уточнил, что пациенты чувствуют себя превосходно. Быдло доказано, что генная терапия ликвидирует мутации в гене CEP290. Последний приводит к амаврозу Лебера, когда зрение постепенно исчезает из-за гибели клеток сетчатки.
Терапия предполагает методику использования геномного редактора CRISPR/Cas9, удаляющего поврежденный ген CEP290 из ДНК клеток сетчатки. Операция для 12 волонтеров не имела побочных эффектов и в некоторых случаях даже улучшила их состояние.
В будущим специалистам предстоит подтвердить эффективность метода и подобрать оптимальную дозу для излечения слепоты.
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