Технология разработки вакцин усовершенствована

Российские учёные сравнили антитела в организме человека для создания более эффективных вакцин.

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Учёные из НГУ создали новый метод определения антител к определённому белку в крови, что позволит сравнивать иммунные ответы у переболевших COVID-19 и вакцинированных людей. Этот подход особенно важен при быстрой разработке вакцин, так как существующие методы анализа не подходят для этой цели.

Руководитель одной из программ НГУ отмечает, что для быстрой разработки вакцин требуются новые методы исследования эффективности вакцин и иммунитета, который они создают. Сравнение антител, полученных после болезни, и тех, что формируются после вакцинации, может стать универсальным способом проверки потенциальных вакцин.

Учёные уже провели исследования антител у пациентов с COVID-19 и вакцинированных людей, что позволило выявить некоторые особенности иммунного ответа на инфекцию. Эти результаты опубликованы в научном журнале Vaccines и могут помочь в разработке новых вакцин даже в условиях пандемии.