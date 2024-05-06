Стало известно, почему у некоторых людей ухудшается самочувствие после кофе

Скорость переработки кофеина печенью человека регулируется специфическим геном CYP1A2. Люди, у которых он отсутствует, могут испытывать ухудшение самочувствия и бессонницу после употребления напитков с кофеином. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из университета Оксфорд Брукс.

© Газета.ru

По словам исследователей, разные реакции на кофе заложены генетически. Кофеин может задерживаться в организме от 90 минут до девяти часов, в зависимости от того, насколько быстро печень — орган, который фильтрует токсины из крови, – расщепляет его.

Скорость переработки и выведения кофеина из организма регулируется геном CYP1A2. Примерно у половины населения есть две копии гена CYP1A2. Это означает, что они быстро и безопасно усваивают кофеин. У четырех из десяти человек в геноме есть только одна копия гена, поэтому кофе дольше остается в их организме. Также приблизительно у каждого десятого ген CYP1A2 отсутствует. Такие люди могут расщеплять кофеин, но для них это значительно сложнее. Сниженная скорость переработки позволяет стимулятору оставаться в крови гораздо дольше, что повышает риск потери сна.

Некоторые исследования показали, что у людей с отсутствующим CYP1A2 может подниматься давление и учащаться сердцебиение в результате употребления кофе. При этом некоторые могут ощущать мгновенный прилив сил, а у других проявляются только нежелательные симптомы (нервозность, аритмия).

Ранее были перечислены продукты с самым высоким содержанием кофеина.