Названы главные факторы для сжигания жира

Учитывайте их при похудении, даже если вы следите за своим питанием и занимаетесь спортом, при снижении веса важно учитывать ещё одно. И это распорядок дня.

© Ferra.ru

Новое исследование показало, что ограниченное по времени питание приносит наибольшую пользу в сочетании с высокоинтенсивными упражнениями. Но важно учитывать также время, в которое вы едите или тренируетесь.

В рамках этой работы учитывался приём пищи в течение восьмичасового окна, а затем голодание в течение 16 часов; высокоинтенсивная функциональная тренировка (HIFT) сочетала аэробные упражнения и упражнения с отягощениями.

© Getty

Команда специалистов из Университета Сфакса в Тунисе обнаружила, что женщины, страдающие ожирением, имели лучшую композицию тела и лучшее кардиометаболическое здоровье после завершения 12-недельной программы, в которой сочетались названные выше два фактора. Важно также, что упражнения выполнялись сразу после окончания периода приёма пищи.

Хорошее кардиометаболическое здоровье означает, что все системы организма функционируют как надо, что снижает вероятность развития сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечные приступы, и метаболических нарушений, таких как диабет.

В ходе исследования люди в группе, придерживавшейся только физических упражнений, и в группе, сочетавшей диету и физические упражнения, заметили преимущество, которого не было у тех, кто придерживался исключительно диеты. Это улучшение кровяного давления и лучшее распределение мышечной массы и массы скелетных мышц.