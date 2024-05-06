Авокадо может снизить риск диабета

Возможно, вы удивитесь, но речь пойдет об авокадо. И да, формально это фрукт, пускай и не сладкий. При том, что в пользе авокадо давно никто не сомневается, ученые считают, что больше преимуществ от его употребления могут получить женщины. О стоимости (и калорийности) можно не переживать — для эффекта достаточно всего 50 граммов в день, а это около трети крупного плода.

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«В нем содержатся полезные ненасыщенные жиры, клетчатка и множество витаминов, минералов и фитонутриентов, так что я не удивлена, что новые данные свидетельствуют о том, что употребление авокадо может способствовать снижению риска развития диабета», — прокомментировала исследование диетолог Венди Базилиан в интервью Healthline.

Что касается отсутствия того же эффекта у участников мужского пола, исследователи объяснили это тем, что среди мужчин было значительно больше курильщиков — около 38%. Среди женщин цифра значительно ниже — 12%. Общее число участников мексиканского национального обследования здоровья и питания — более 25 тысяч человек. Жаль, что даже авокадо бессилен против вредных привычек!