Ученые выяснили, людям с какой группой крови стоит опасаться клещей

Стала известна группа крови, обладатели которой должны больше всего опасаться клещей. Так, эксперимент ученых из Чехии, проведенный более 100 раз, показал, что паразиты выбирают в качестве своих жертв людей со второй группой крови.

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Как сообщает Progoroduhta.ru, ученые поместили клещей в специальную емкость с каплями крови всех четырех групп. После они наблюдали, какую каплю крови выберут клещи.

Как оказалось в 36% случаев клещи выбирали каплю крови второй группы. Зато кровь третьей группы интересовала их меньше всего – всего 15%.

Между тем, ранее ученые придумали новый способ борьбы с клещами. Ученые предположили, что клещи научились избегать своих врагов. Одними из них являются муравьи. Поэтому исследователи провели эксперимент, обработав участок почвы муравьиными феромонами. Эксперимент показал, что клещи стараются избегать этого участка.

Также глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что после укуса энцефалитного клеща нужно применять меры в течение 7-10 дней.