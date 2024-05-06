Вспышки гнева увеличивают риск инфаркта и инсульта

Исследователи выяснили, что кратковременные вспышки гнева приводят к ухудшению функции эндотелия сосудов, что способствует развитию атеросклероза, который, в свою очередь, увеличивает риск инсультов и инфарктов.

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Результаты учёные из Колумбийского университета опубликовали в журнале Американской кардиологической ассоциации (JАНА). В исследовании приняли участие 280 здоровых добровольцев со средним возрастом – 26 лет. За полчаса до эксперимента их оградили от общения, мобильных устройств, чтения, сна. Они должны были расслабиться, а затем каждому случайным образом досталось одно из четырёх заданий, – сообщает rtvi.us.

Первые получили задание, вызывающее чувство гнева, вторые – тревоги, третьи – грусти, а четвертые оставались эмоционально нейтральными. Гнев люди испытывали, вспоминая соответствующие события, случившиеся с ними в прошлом.

С помощью неинвазивного устройства, позволяющего выявить эндотелиальную дисфункцию способом реактивной гиперемии, учёные оценивали изменения, происходящие в сосудах. Оказалось, что всего несколько минут гнева снижали эндотелиальную функцию сосудов (их способность расширяться). Тревога и грусть не приводили к такому эффекту, что говорит о различных способах влияния негативных эмоций на здоровье сердца.

В группе, где участники испытывали гнев, были зафиксированы нарушения функций эндотелия в промежутке от 0 до 40 минут после завершения задания.

Полученные результаты, по мнению учёных, должны стать толчком к глубокому изучению таких методов, как управление гневом, чтобы понять – могут ли они снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.