Ученые доказали пользу физических нагрузок в профилактике онкологии
Ежедневная физическая активность способна в разы снизить вероятность развития рака.
Специалисты заявляют, что физнагрузки на регулярной основе в определенных объемах могут во много раз снизить риск возникновения нескольких видов рака почек, печени, эндометрия, молочной железы и т. д.
В соответствующих исследованиях принимали участие свыше 750 тысяч человек, передает JAMA Oncology.
Выяснилось, что при физических нагрузках с умеренной интенсивностью в течение 2,5 – 2 часов в неделю уменьшается риск возникновения перечисленных видов онкологии. Такой же эффект оказывали занятия активными видами спорта по 1,25 – 2,5 часа в неделю.
Также физическая активность уменьшает риски развития ожирения, диабета, болезней сердца и других.