Ученые выяснили, что спорт в пожилом возрасте способен исправить ошибки молодости

Учёные узнали, как спорт в старости может исправить здоровье. Обычно врачи советуют в пожилом возрасте вести подвижный образ жизни, чтобы сохранить оставшееся здоровье и окончательно не рассыпаться. Однако многие уверены, что нет смысла что-то делать, если в более молодые годы упорно игнорировал ЗОЖ и планомерно гробился вредными привычками. Однако учёные выяснили, что всё совсем не так.

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Что выяснили учёные

Как узнали австралийские исследователи, спорт в пожилом возрасте может благотворно влиять на здоровье, компенсируя молодые годы, потраченные на что угодно, только не ЗОЖ. Но есть условие — нужно регулярно выполнять упражнения, причём на протяжении не менее 10 лет, сообщил PLOS Medicine.

Как проходило исследование

Учёные выдавали жительницам Австралии опросники о здоровье, образе жизни и привычках. В итоге выяснилось, что из группы более чем в 11 000 человек мало кто в молодые годы следил за здоровьем: 45% опрошенных страдали лишним весом, более 12% злоупотребляли алкоголем, более 30% — эпизодически выпивали, более 16% женщин — курили.

В итоге с возрастом некоторые опрашиваемые стали тщательнее следить за здоровьем — оставили вредные привычки в прошлом и стали регулярно заниматься лёгким спортом для общего тонуса. И результат заметили все, даже те, кто вообще игнорировал любую активность в молодости.

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