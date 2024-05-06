Ученые предположили, что препарат против диабета может быть эффективен против ковид

Ученые нашли потенциальное лекарство, которое может быть эффективно при лечении коронавируса. Речь о лекарсвте метформин, которое используют для лечения диабета второго типа, пишет MedicalXpress.

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Так, исследование специалистов из Университета Миннесоты показало, что прием препарата снижает вирусную нагрузку при коронавирусе в четыре раза. При этом лекарство одинаково хорошо работает как на привитых, так и невакцинированных пациентах, зараженных ковид вариантами альфа, дельта или омикрон.

Результат исследования объясняет, почему предыдущие работы по изучению влияния метформина показали, что он снижает вероятность госпитализаций или длительного течения вируса у зараженных COVID.

Ранее ученые из Каролинского института нашли новый метод лечения диабета.