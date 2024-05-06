Ученые обвинили водителей авто с шумным глушителем в склонности к садизму

Ученый, профессор психологии Джули Айткин Шермер из Канады провел интересное исследование, в рамках которого выявил любопытные черты водителей авто, предпочитающих шумные глушители.

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По его словам, исследование, проведенное с участием 500 студентов, показало, что желание обладать автомобилем с модифицированным глушителем может свидетельствовать о склонности к садизму. В частности, такие водители относятся к категории «мужчина + психопат или садист».

По мнению профессора, поведение таких водителей свидетельствует о том, что им безразличны чувства других людей, а их реакция напоминает реакции психопатов.

Поэтому Джули Айткин Шермер считает, что водители шумных автомобилей получают удовольствие от того, что пугают окружающих.

Также профессор рассказал, что между психотипом этих людей и поджигателей прослеживаются определенные сходства. Например, использование таких машин может быть формой проявления агрессивного поведения, напоминающего о профиле личности людей, совершающих поджоги.