Найден способ  обратить вспять диабет

Ученые открыли новый возможный метод борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями, сосредоточив внимание на митохондриях - электростанциях клетки.

Исследование показывает, что определенный класс лекарств, блокирующих функцию митохондрий, может обратить вспять вызванное диетой ожирение, ожирение печени и диабет у мышей.

Митохондрии необходимы для здоровья человека, поскольку они перерабатывают вещества из пищи, которую мы едим, и собирают энергию, необходимую для различных процессов в клетке, пишет МК.

«Четыре недели лечения привели к неожиданному увеличению жирового обмена, что привело к резкой потере веса, уменьшению накопления жира в печени и восстановлению толерантности к глюкозе», - рассказала сотрудник кафедры медицинской биохимии и биофизики Таолин Юань.

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