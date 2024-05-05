Терапия светом может улучшить работу мозга на молекулярном уровне

Особый вид светотерапии может смягчить негативное воздействие хронического стресса на умственные функции. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders (JAD).

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Фотобиомодуляция — неинвазивный метод терапии светом низкой интенсивности. Ранее она была адаптирована для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера. В новом исследовании на мышах был найден первый молекулярный механизм, объясняющий действие фотобиомодуляции. Животных подвергали хроническому стрессу, а затем облучали их тело и голову устройством с разными видами источников света. Это улучшило способность мышей проходить различные тесты.

Как оказалось, фотобиомодуляция может напрямую восстановить молекулярный путь SIRT1. Предыдущие работы связали нарушение его работы со старением и потерей нервных клеток. Фотобиомодуляция меняла работу кишечных бактерий, что и приводило к восстановлению SIRT1 и смягчению воспаления в головном мозге. До этого ось «кишечник-мозг», то есть воздействие кишечной микробиоты на мозг, было связано с развитием деменции и депрессии.

Работа доказала, что психические расстройства и ухудшение работы стресса при хроническом стрессе связаны с работой не только мозга, но и других тканей и органов. Ученые надеются, что новые методы лечения депрессии и других состояний будут учитывать все эти факторы. Фотобиомодуляция может стать дополнительным методом лечения в сочетании с фармакологической терапией в случаях тяжелых депрессивных расстройств.

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