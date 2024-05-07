Эксперты предупредили об опасности газовых плит для здоровья

Газовые плиты выделяют диоксид азота, причём в количествах, превышающих норму. Известно, что такие плиты есть в почти 40% домов в Соединённых Штатах.

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Десятилетия научных исследований связали диоксид азота (NO2) с респираторными заболеваниями. С астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких. Особенно от них страдают дети и пожилые люди. Новое исследование показало, как далеко этот газ распространяется в доме и насколько долго в нём задерживается.

Выяснилось, что во многих домах уровень воздействия диоксида азота может превышать часовой предел воздействия Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких часов. Причём обнаружить этот газ можно даже в спальне.

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Концентрация этого газа была опасной в спальнях, причём эти уровни оставались повышенными несколько часов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Эксперты в рамках исследования собрали данные о концентрациях NO2 до, во время и в течение нескольких часов после использования газовых и пропановых печей в домах и квартирах в Калифорнии, Колорадо, Техасе, штате Нью-Йорк и Вашингтоне, округ Колумбия. В шести домах учёные проверили уровни этого газа в спальне, самой дальней комнате от кухни.

Во всех шести домах концентрация NO2 в спальне быстро превысила норматив ВОЗ по хроническому воздействию, составляющий около пяти частей на миллиард по объему. А в трёх домах уровни газа превысили нормативы Агентства по охране окружающей среды и ВОЗ в отношении одночасового воздействия.

По словам учёных, воздействие газовых и пропановых печей может быть причиной 200 000 текущих случаев детской астмы, причём из них только 50 000 связаны с NO2.

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