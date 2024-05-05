Ученые: регулярные физические нагрузки смогут предотвратить развитие онкологии

К такому выводу пришла научная группа из Национального института рака США.

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Для участия в эксперименте было привлечено 750 тысяч добровольцев. Результаты изысканий показали, что регулярные физические нагрузки способствуют снижению вероятности возникновения и развития некоторых разновидностей рака.

По советам специалистов, для профилактики онкозаболеваний людям рекомендуется уделять внимание двигательной активности не менее 2,5-5 часов в неделю. Подобный объем физических нагрузок поможет снизить риски развития по меньшей мере 7 видов рака, в числе которых рак толстой кишки, печени, почек и молочной железы у женщин, сообщает издание JAMA Oncology.