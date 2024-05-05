Доказано: музыка полезна для когнитивного здоровья пожилых

Оказывается, прослушивание музыки приносит пользу пожилым. Даже в случае, если они какие-либо композиции не слышали ранее или они им не очень нравятся.

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Научная работа, проведённая нейробиологом Университета Саймона Фрейзера и опубликованная в журнале Network Neuroscience, показала следующее. Музыка активирует у пожилых людей области мозга, связанные с вознаграждением, и это не зависит от того, слышали ли они её раньше.

В рамках исследования учёные отслеживали активность мозга у двух групп людей. В более молодой группе участникам было в среднем 19 лет, в пожилой — 67 лет в среднем.

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Всего добровольцы прослушали 24 образца, включая песни, которые они выбрали сами, популярную и узнаваемую музыку, специально выбранную учёными, и нетипичные песни, написанные специально для исследования.

Специалисты обнаружили, что структуры мозга, ответственные за обработку физиологического и когнитивного вознаграждения (то есть сети вознаграждения), активируются у молодых людей, когда они слушают музыку, которая им нравится или знакома. При этом у пожилых сети вознаграждения стимулировались вообще любой музыкой.

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