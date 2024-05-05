Ученые выяснили, какой тип питания улучшает здоровье мозга

Известно, что рацион оказывает огромное влияние на наше состояние. Учёные из Уорикского университета в Англии определили тип питания, который улучшает здоровье мозга и психическое благополучие человека.

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В исследовании приняли участие 182 тысячи человек. Добровольцев разделили на четыре группы: те, кто придерживался диеты без крахмала или с пониженным содержанием крахмала (подтип 1), вегетарианцы (подтип 2), рацион с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки (подтип 3) и сбалансированное питание (подтип 4).

Согласно полученным данным, у людей, предпочитающих сбалансированную диету, лучшее психическое здоровье и превосходные когнитивные функции по сравнению с другими тремя подтипами.

Также исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, показало, что постепенно сокращая потребление сахара и жиров с течением времени, люди могут естественным образом тяготеть к выбору более здоровой пищи.