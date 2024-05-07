Употребление сока в детстве может противостоять ожирению во взрослом возрасте

Пускай диетологи не устают критиковать фруктовый сок за большое содержание углеводов при практически полном отсутствии клетчатки, похоже, этот напиток все же может оказать большую услугу родителям сладкоежек. Результаты масштабного исследования опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition — в нем приняли участие 14 тысяч детей, за которыми британские ученые наблюдали от рождения до самого совершеннолетия.

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Выяснилось, что дети, которые пили фруктовые соки, придерживались значительно более здорового режима питания во взрослом возрасте, чем те, кому родители позволяли пить сладкую газировку с малых лет. Во втором случае пищевые привычки приводили к лишнему весу. Отметим, что дело не только в любимых напитках — ученые обнаружили связь между ними и рационом в целом. Дети, которые пили чистый яблочный сок, ели больше рыбы, фруктов, зеленых овощей и салатов, по сравнению с детьми, употреблявшими газировку, — они предпочитали бургеры, сосиски, пиццу, картофель фри, шоколад и сладости.

Подозреваем, что дело может быть вовсе не в напитках, а в том, какой пример подрастающему поколению ежедневно подают близкие. Едва ли сок поможет детям отказаться от вредных яств на семейном застолье — но если родители следят за питанием своим и ребенка, они с большей вероятностью предложат малышу сок, а не газированный напиток.