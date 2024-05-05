Ученые назвали неожиданные преимущества клюквы для здоровья

Канадская исследовательская группа из Университета Лаваля оценила влияние экстракта клюквы на здоровье человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале npj Biofilms and Microbiomes.

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В рамках эксперимента 28 человек принимали клюквенную добавку в форме капсул два раза в день (утром и вечером), что эквивалентно приёму 60 г свежей клюквы. В начале эксперимента и через четыре дня у участников взяли образцы плазмы, мочи и стула.

Стало ясно, что содержащиеся в клюкве полифенолы и олигосахариды усиливают рост бактерий рода Bifidobacterium. Это, в свою очередь, связано со снижением риска развития диабета и кардиометаболических заболеваний.

Обычно эти бактерии стимулируются употреблением клетчатки. Мы наблюдали тот же эффект с экстрактом клюквы, но в дозе почти в 20 раз меньшей.

Приём экстракта клюквы также стимулировал рост бактерии Akkermansia muciniphila, которая играет важную роль в слизистой оболочке кишечника и помогает уменьшить воспаление и укрепить кишечный барьер.

Учёные отмечают, что положительный эффект экстракта клюквы проявился уже через четыре дня.